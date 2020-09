vor 43 Min.

War der Ball frei? Ecknach ärgert sich über den Schiri

Plus Ecknach verliert in der Fußball-Bezirksliga gegen Stätzling. Das Heimspiel des BC Adelzhausen gegen Aindling wird für Trainer Wolfgang Klar etwas Besonderes.

Von Johann Eibl

Nur wer sich selbst aufgibt, der ist verloren. An diesem Motto orientieren sich die Fußballer des BC Adelzhausen; nicht erst im Herbst 2020. Das 1:2 gegen Mertingen war ausgesprochen ärgerlich, da durchaus vermeidbar. Am vergangenen Sonntag lief es besser, da sprang ein 1:0-Sieg, wieder zuhause, gegen den SC Altenmünster heraus, der ebenfalls noch nicht frei von Sorgen ist.

Erfahrung ist im Kampf um den Erhalt der Bezirksliga sicher von Vorteil. Daran herrscht am Römerweg kein Mangel. Bereits in der Saison 2018/19 war Zittern angesagt, ehe es zu einem glücklichen Ausgang kam. Und ein Torgarant ist noch wichtiger, wenn der Abstieg droht. Auf dem Gebiet hat Adelzhausen bestens versorgt. 22 Saisontreffer stehen für Dominik Müller zu Buche, seine Teamkollegen teilen sich die restlichen elf Tore. Der Stellenwert dieses 30-jährigen Stürmers ist schon oft genug betont worden. Am Sonntag schrieb er seiner Mannschaft diesen Satz ins Lehrbuch: „Wenn wir bestehen wollen, müssen wir an die Schmerzgrenze gehen und das war heute der Fall.“ Nur dann wird man an der Autobahn auch im Sommer 2021 Bezirksligafußball sehen können.

Jetzt kommt Aindling nach Adelzhausen

Vorerst geht es mit der Serie der Heimpartien weiter. Am Sonntag kommt die Mannschaft des TSV Aindling, die sich derzeit als Minimalist zeigt: zwei Spiele, insgesamt 2:1 Tore und vier Punkte. Dieses Duell hat speziell für einen BCA-Kicker eine besondere Bedeutung. Trainer Wolfgang Klar spielte früher in der Abwehr der Aindlinger.

Debatten über die Leistung eines Schiedsrichters gehören zum Fußball wie die Kugel, die über die Torlinie zu befördern ist. In Ecknach aber geriet Moritz Hägele von der SpVgg Joshofen-Bergheim auf eine sehr ungewöhnliche Weise ins Blickfeld. Da hatte er bei einem Freistoß den Ball, den Spielertrainer Daniel Framberger in idealer Weise in die Maschen des FC Stätzling lenkte, bereits freigegeben. Dann entschied er sich anders und verweigerte dem Treffer, es wäre das 2:2 gewesen, die Anerkennung. Man wird wohl von einer Tatsachenentscheidung sprechen müssen, die in Ecknach aber heftige Diskussionen und viel, viel Ärger auslöste.

Kleiner Rückschlag für Hollenbach

Nach dem 4:3-Sieg in Rain muss der aktuelle Tabellenvierte, der TSV Hollenbach, das 1:1 zuhause gegen den Tabellenelften Affing als kleinen Rückschlag einstufen. Diesmal stand die Abwehr gut, dafür ließ die Ausbeute in der Offensive einige Wünsche offen. Aufseiten der Gäste hat es einen weiteren Stammspieler erwischt. Die Verletzung, mit der Stefan Reiter die Segel streichen musste, sah zumindest unmittelbar danach gravierend aus. Umso besser, dass wenigstens Tobias Jorsch jetzt wieder mit an Bord ist. Der Spielertrainer hat noch ein paar Gramm zu viel auf den Rippen, das war angesichts der Pause von 17 Monaten verständlich. Das beste Rezept dagegen: weitere Einsätze in der Bezirksliga.

Der BC Aichach besiegte den BC Rinnenthal im Kreisliga-Duell mit 6:1. Hier kämpfen Rinnenthals Martin Oswald (links) und Martin Miesl um den Ball. Bild: Wilhelm Baudrexl

Die Tops & Flops des Fußball-Spieltags im Wittelsbacher Land

Spieler des Spieltags Norbert Aulinger musste zwar als Keeper des TSV Dasing gegen Griesbeckerzell dreimal den Ball aus den Maschen holen. Doch dass er sich mit seinen 43 Jahren bereit erklärt hatte, dem Verein angesichts der enormen Engpässe auf dieser Position ein wenig aus der Patsche zu helfen, das verdient Respekt. Aulinger stand vor über 20 Jahren zwischen den Pfosten des Bayernligisten TSV Aindling.

Torjäger des Spieltags Der TSV Pöttmes befindet sich auf dem Sprung an die Spitze der Kreisliga Ost. Das 6:0 gegen Mühlried verdeutlicht diesen Trend. Großen Anteil daran hatte Gheorghe Geanta, ein 30-jähriger Rumäne, der dreimal traf.

Pechvogel des Spieltags Auf diesen Titel würde Daniel Framberger liebend gerne verzichten. Bei der 1:2-Heimniederlage gegen Stätzling glückte dem Spielertrainer des VfL Ecknach ein wunderschöner Freistoßtreffer. Doch der Schiri behauptete, der Ball sei noch nicht frei gewesen, und ließ daher den Freistoß wiederholen.

Serien Wie buchstabiert man Sieg? Für die DJK Stotzard war das schon beinahe ein Thema. Denn in der Kreisklasse blieben die ersten 15 Auftritte ohne Dreier. Am Sonntag hatte die schwarze Serie ein Ende, in Ottmaring gewann das Schlusslicht 2:1.

Zuschauermagnet 170 Besucher in einem Spiel der A-Klasse – das ist durchaus erwähnenswert. Diese große Zahl an Interessenten lockte die Partie des TSV Weilach gegen den TSV Schiltberg an, die mit einem 2:2 endete.

