Wegen Corona: Traum vom Aufstieg platzt für Gundeldorfer Schützen

Die Luftgewehrschützen von Tagberg Gundelsdorf steigen nicht in die Bayernliga auf. Grund sind die abgesagten Aufstiegswettkämpfe im Zuge der Corona-Krise.

So gut wie selten standen die Chancen der Gundelsdorfer Tagbergschützen auf den Aufstieg in die Bayernliga in dieser Saison. Denn von den gezeigten Leistungen zählten die Gundelsdorfer Luftgewehrschützen zu den Favoriten vor den Aufstiegswettkämpfen. Durchschnittlich kam das Team um Sportdirektor Gottfried Schmid pro Wettkampf auf 1938 Ringe, rund 30 mehr als in der Vorsaison – keiner der sieben Konkurrenten hatte mehr vorzuweisen.

Das Entscheidungsschießen hätte Anfang April auf der Anlage in München-Hochbrück stattfinden sollen, fiel dann aber aufgrund der Corona-Krise aus. Mittlerweile steht fest – die Wettkämpfe werden nicht wiederholt, zum Nachteil für Tagberg. Denn jetzt steigen die drei Meister mit dem besten Ringdurchschnitt in die Bayernliga auf. Das sind Ligakonkurrent Pobenhausen, die auf 1936 Ringe pro Wettkampf kommen, Aufkirch (1911,5) und Wechingen (1909,3).

Gundelsdorfer Schützen im Pech

Die Tabellenzweiten wurden anders als bei den Aufstiegswettkämpfen vom Verband dabei nicht berücksichtigt, wodurch Gundelsdorf auch in der kommenden Saison in der Oberbayernliga an den Start gehen wird. Besonders bitter, denn lange sah es danach aus, dass sich die Gundelsdorfer zum dritten Mal die Meisterschaft holen würden. Bis zum vorletzten Schießtag führten Schmid und Co. die Tabelle mit 20:0 Punkten souverän an. In Staudheim kassierte Gundelsdorf dann zwei knappe 2:3-Pleiten, die jeweils im Stechen verloren gingen – so zog Pobenhausen in der Tabelle vorbei und schießt künftig eine Klasse höher. Zu diesem Zeitpunkt gingen die Tagbergschützen noch davon aus, dass auch der zweite Platz ausreichen könnte. Doch nun kam es anders.

In der kommenden Saison werden die Tagbergschützen einen weiteren Anlauf nehmen, um den langersehnten Aufstieg in die Bayernliga zu schaffen. (sry-)

