Tennis pur beim „Turnier der vier Vereine“

134 Sportlerinnen und Sportler nehmen insgesamt teil. Finaltag beim TSV Aindling

Mit dem Finaltag ist Mitte September die zweite Auflage des „Turniers der vier Vereine“ zu Ende gegangen. Nach Angaben der Veranstalter nahmen insgesamt 134 Sportlerinnen und Sportler aus den Tennis-Abteilungen des TSV Aindling, DJK Willprechtszell, TSV Rehling und DJK Stotzard am Turnier teil. Schon im Mai war die Gruppenphase gestartet, es folgten in den vergangenen Wochen die K.-o.-Spiele der Endrunden. Hierbei mussten laut Veranstalter mehrere Teilnehmer verletzungsbedingt aufgeben. Am 18. September war der Finaltag gekommen. Auf der Tennisanlage des TSV Aindling starteten zunächst die Finalpaarungen der Kinder und Doppel Mixed, gefolgt von sehenswerten Doppel-Finals der Damen und Herren. Nach den Matches der Hobby-Gruppen bildeten die Endspiele der Einzelkonkurrenten bei den Damen und Herren den Abschluss. (AZ)

1. Björn Baumgartner (DJK Stotzard), 2. Dominik Götz (TSV Aindling)

1. Michael Thalhofer (TSV Rehling), 2. Marko Römpp (TSV Rehling)

1. Carolin Prosakiewicz (TSV Aindling), 2. Gaby Dunau (TSV Aindling)

1. Heidy Pedraza (TSV Aindling), 2. Andrea Lichtenstern (DJK Stotzard)

1. Benjamin Dunau (TSV Aindling), 2. Max Pfeffer (DJK Stotzard)

1. Dohl/ Baumgartner (DJK Willprechtszell / DJK Stotzard), 2. Eberwein/ Jakob (TSV Rehling)

1. Braun/ Krenn (DJK Stotzard), 2. Wiedemann/Jung (TSV Rehling)

1. Braun J./Mayer J. (DJK Stotzard), 2. Jakob Ch./ Wiedemann P. (TSV Rehling).