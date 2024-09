Respekt ist alles: So sieht der Alltag von zwei jungen Schiedsrichtern aus

Sie gehören zum Fußball dazu wie der Ball oder das Tor - die Schiedsrichter. Beliebt sind die Unparteiischen trotzdem nicht immer. Viele Jahre ging die Anzahl der Schiedsrichter in Aichach-Friedberg zurück, das hat sich nun geändert. Vor allem im Nachwuchsbereich gibt es viele Neuzugänge an der Pfeife. Zwei Talente aus Affing verraten, was sie an der Schiedsrichterei reizt, wie Ihnen ihr Hobby im Alltag hilft und wie sie sich auf ein Spiel vorbereiten.

Sebastian Richly