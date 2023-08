Affing II kassiert Klatsche im Derby - Obergriesbach strauchelt

Plus Der FC Affing II kommt gegen die Aindlinger Reserve unter die Räder. Der SV Obergriesbach verliert überraschend beim Aufsteiger. Der FC Laimering hat Glück.

Absteiger FC Laimering kommt nicht über ein Remis hinaus und hat am Ende sogar noch Glück. Im Lechrain-Derby gibt es einen klaren Sieger. Obergriesbach verliert überraschend. Andreas Jäger rettet Klingen die Punkte mit Dreierpack, es gibt aber einen Wermutstropfen.

Leon Kaiser erzielte auf Zuspiel von Roland Klein die Führung, die Adrian Farcas per Kopfball auf 2:0 ausbaute, nach dem wieder Klein servierte. Erst nach dem Wechsel kam der Gast durch einen Freistoßtreffer von Dominik Palluch zum Anschlusstor. Rehlings Schlussmann Lukas Rutka hielt den Sieg fest, als er gegen Jonas Schieg und Fabian Richter hervorragend parierte.