Erste Niederlage für Aindling II: Sielenbach siegt im Topspiel

Plus Der TSV Sielenbach fügt dem Spitzenreiter der A-Klasse Ost, dem TSV Aindling II, die erste Saisonniederlage zu. Spannung pur gibt es in der A-Klasse Aichach.

Jetzt hat es auch den TSV Aindling II erwischt. Der tabellenführer der A-Klasse Ost kassierte in Sielenbach die erste Saisonniederlage. Der SV Obergriesbach feiert gegen Türkspor Aichach den nächsten Doppelsieg, weshalb es einen Fünfkampf um den Titel gibt.

Türk Aichach – Obergriesbach 0:7