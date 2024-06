Fußball-A-Klasse

15:00 Uhr

Obergriesbach muss in die Relegation - Rinnenthal II ebenfalls Vizemeister

Plus Der SV Obergriesbach sichert sich Platz zwei, aber Waidhofen wird Meister. Der BC Rinnenthal II muss lange zittern, zieht aber ebenfalls in die Relegation ein.

Von Reinhold Rummel

„Einfach ein geiles Gefühl“, jubelte Erwin Kothmayr, der Vorsitzende des SV Waidhofen. Vor 400 Besuchern besiegelte der A-Klassenspitzenreiter nun die Meisterschaft am letzten Spieltag in der Aichacher Gruppe. 7:1 putzte der SVW die Wanderfreunde Klingen und kehrt nach acht Spielzeiten Abstinenz zurück in die Kreisklasse. In die Aufstiegsrelegation geht der SV Obergriesbach nach einem 3:1-Auswärtserfolg beim Absteiger SG Klingsmoos/ Pöttmes 2. In der Gruppe Ost sicherte der BC Rinnenthal einen Tag nach der Meisterschaft in der Kreisliga sich mit seiner zweiten Garnitur den zweiten Tabellenplatz mit einem eng umkämpften 2:0-Erfolg über den TSV Dasing II. Damit geht die Oswald/Kistler-Elf in die Saisonverlängerung und bestreitet die Aufstiegsrelegationsrunde.

SV Waidhofen – WF Klingen 7:1

