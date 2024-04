Obergriesbach reicht ein Treffer - Aindling II zurück in der Spur

Plus Der SV Obergriesbach baut seine Serie aus. Der TSV Aindling II rehabilitiert sich nach der ersten Pleite. Die Wanderfreunde Klingen werden wird vorgeführt.

Nach der ersten Saisonniederlage zeigte sich der Spitzenreiter der A-Klasse Ost, der TSV Aindling II gut geholt. Trotz Rückstand siegte der Spitzenreiter gegen den FC Laimering. In der A-Klasse Aichach reicht dem SV Obergriesbach ein Treffer zum Sieg. Die Wanderfreunde Klingen werden in der ersten Halbzeit vorgeführt.

TSV Inchenhofen II – FC Affing II 0:2