Fußball-A-Klasse

vor 34 Min.

Rehlings Co-Trainer mit Traumeinstand: Schwere Verletzung bei Rinnenthals Sieg

Plus Am Nachholspieltag gewinnt Rehling in Dasing dank eines Neuzugangs. In Merching wird es wild. Türkspor-Trainer Güner feiert erfolgreichen Einstand.

Von Reinhold Rummel

In den A-Klassen standen am Wochenende einige Nachholpartien auf dem Programm. In der Oststaffel feierte Rehlings spielender Co-Trainer Frederic Arndt einen Einstand nach Maß. Der BC Rinnenthal tat sich schwerer als gedacht, wobei eine schwere Verletzung auf Inchenhofener Seite die Partie überschattet. Mühlhausen siegt im Affinger Derby.

A-Klasse Ost: Bauer dreht Partie für Rinnenthal II

FC Affing II – TSV Mühlhausen 0:1

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen