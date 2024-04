Sielenbach stoppt Rehlinger Höhenflug: Kein Sieger im Aichacher Stadtderby

Der TSV Sielenbach schlägt Rehling deutlich und bleibt oben dran. Gleiches gilt für den BC Rinnenthal II. BC Aichach II und Türkspor trennen sich 1:1.

In der A-Klasse Ost tut sich der TSV Aindling II lange schwer, doch ein Tor reicht dem Spitzenreiter. Auch die Verfolger aus Rinnenthal und Sielenbach fahren Siege ein. Die Serie des TSV Rehling reißt. In der A-Klasse Aichach gibt es keinen Sieger im Aichacher Stadtduell. Der SV Obergreisbach marschiert, Klingen strauchelt.

Fußball: Zweikampf um Platz zwei in A-Klasse Ost

TSV Aindling II – TSV Merching II 1:0

Bereits den 16. Saisonsieg konnte Aindling einfahren. Allerdings tat sich der Spitzenreiter Zuhause erneut schwer. Erst in der 69. Spielminute konnte Torjäger Markus Kurz Gästeschlussmann Johannes Wirsz überwinden. Damit bauten die Aindlinger ihre Spitzenposition auf 49 Punkte aus. Rot sah kurz vor dem Spielende noch Gästespieler Ryad Mohmed.

SC Oberbernbach II – FC Affing II 0:1

Enttäuscht zeigte sich Abteilungsleiter Maximilian Schmid über die knappe Heimniederlage. „Da war eindeutig mehr drin gewesen“, so der Oberbernbacher. Bereits in der 22. Minute scheiterte Christoph Kniefl mit einem Strafstoß an Gästeschlussmannn Dominic Moucka, als zuvor Fabian Hartl der Ball an die Hand sprang. Zehn Minuten später verhinderte die Querlatte den Treffer für die Platzherren, als Aykut Altuntas einen Freistoß auf das Gästetor zimmerte. Nach dem Wechsel nutzte dann der Gast seine Möglichkeit. Der lange Ball von Spielertrainer Stefan Moll senkte sich hinter Torhüter Finn Heinen zum Treffer des Tages ins Oberbernbacher Tor.

SV Obergriesbach II – TSV Mühlhausen 0:2

Schwer tat sich der Gast gegen die zweite Garnitur des SV Obergriesbach. Bis zur 79. Spielminute konnten die Platzherren die Partie ausgeglichen gestalten. Dann traf Daniel Dodaro zur Führung und Samuel Sturm schob den zweiten Treffer nach.

TSV Dasing II – TSV Inchenhofen II 0:2

Erneut konnte TSV-Coach Christian Schlosser die zahlreichen Ausfälle seiner Elf nicht kompensieren. Die Gäste nutzten eine ihrer wenigen Chancen nach einer Flanke von Calvin Calis durch Yurii Bodnar zum Führungstreffer nach 69 Spielminuten. Zwei Minuten vor dem Ende unterlief Daniel Pfaffenzeller ein Foulspiel im Strafraum an Fabian Kolacki. TSV-Schlussmann Florian Jacob hatte keine Abwehrchance gegen den strammen Strafstoß von Marcel Schablas.

FC Laimering – BC Rinnenthal II 0:2

Schon frühzeitig stellte Rinnenthal die Weichen auf Sieg. Spielertrainer Martin Oswald versenkte mit einem strammen Distanzschuss den Ball genau in den Torwinkel nach nur drei Minuten. Nach einem weiteren gelungenen Angriff über die linke Außenbahn verwertete Fabian Kistler den Flankenball von Justin Kopp zm 2:0-Endstand unter Flutlicht am Freitagabend.

TSV Rehling – TSV Sielenbach 0:4

Nicht erfreut zeigte sich Rehlings Abteilungsleiter Rauscher nach der ersten Pleite nach der Winterpause. „Wir haben nie an die Leistung der letzten Wochen angeknüpft und uns unerklärlich viele individuelle Fehler geleistet“, sah er einen verdienten Sieger aus Sielenbach. Die Gäste nutzen ihre Chancen und siegten auch in dieser Höhe verdient. Nach einem Eigentor legte Lukas Winterhalter kurz vor der Pause das 0:2 nach. Julian Mayr besorgte per Doppelschlag den Endstand.

A-Klasse Aichach: Pöttmes II hält lange dagegen

BC Aichach II – Türkspor Aichach 1:1

Von einer gerechten Punkteteilung im Stadtderby berichtete Tüncar Cayoglu. Der BCA-Coach sah auf beiden Seiten gute Chancen, „das war eine sehr unterhaltsame Partie.“ Seine Mannschaft musste schon nach vier Minuten den Gegentreffer durch Besim Kadirolli hinnehmen, als man in der Abwehrreihe nicht aufmerksam war. Torhüter Tim Ratzeck hatte keine Abwehrchance. Nach dem Wechsel waren die Platzherren bemüht um den Ausgleich und wurden belohnt. Lukas Daumiller ließ Keeper Semih Yigit aus rund 24 Meter keine Abwehrchance.

Pöttmes II – BC Aresing 0:1

Bis zur 81. Spielminute konnten sich die Platzherren erfolgreich gegen die 15. Saisonpleite stemmen. Torhüter Fabian Gänsdorfer verhinderte mehrmals mit guten Paraden einen Gegentreffer. Erst neun Minuten vor dem Schlusspfiff gelang Jonas Schweiger der Treffer des Tages.

Obergriesbach – SV Hörzhausen 3:1

„Wir waren von Beginn an überlegen“, sprach Julian Seyfried von einen überlegenen Heimsieg. „Wir wollten schnell für klare Verhältnisse sorgen und dies ist uns gut gelungen“ so der spielende Abteiulungsleiter. Raphael Weiß traf zur frühen Führung, die Marian Pauer wenig später auf 2:0 ausbaute. Nach dem Wechsel war erneut Pauer zur Stelle, als sich die Gäste in der Defensive behinderten und Torhüter Ahmet Kadioglu nicht mehr eingreifen konnte. Nach einigen hitzigen Zweikämpfe und einer Roten Karte gegen Gästecoach Hormann gelang Sebastian Krammer lediglich noch der Ehrentreffer.

WF Klingen – DJK Brunnen 1:2

Die Platzherren starteten gut in die Partie und konnten zum Seitenwechsel durch Michael Kraus mit 1:0 in Führung gehen. Nach dem Wechsel kam der Gast aber besser ins Spiel. Michael Hermann und Korbinian Stachel drehten binnen drei Minuten kurz vor dem Ende die Partie.