Fußball A-Klasse

30.05.2023

Spannender Saisonabschluss in der A-Klasse

Plus Der TSV Dasing gewinnt in temporeichem Spiel gegen Rinnenthal. Mering II geht in die Relegation, der Kissinger SC II ist Meister.

Von Reinhold Rummel

Für Trainer Andreas Schaile gab es eine gebührende Bierdusche: Kissing II wurde Meister und feierte ausgelassen den Aufstieg in die Kreisklasse. Mit ihrem 2:0 gegen TSV Pfersee zeigten die Kissinger einen würdigen Abschluss der Saison. Damit sind sie punktgleich mit Mering II – das Team muss daher in die Relegation. Dasing II setzt sich in einem schnellen Spiel gegen Rinnenthal durch, Pöttmes brennt gegen Weilheim ein 11:0-Feuerwerk ab.

Rinnenthal II – Dasing II 1:2

„Ich darf auf die jungen Burschen stolz sein“, freute sich Dasings spielender Co-Trainer Andre Rummel bei seinem Abschiedsspiel. Bereits in der 15. Spielminute erzielte Kaan Ayyildiz mit einem feinen Flachschuss den Führungstreffer für die Dasinger. Danach entwickelte sich ein temporeiches Spiel. BCR-Coach Rainer Kitzberger nach seinem letzten Auftritt beim BCR: „Das war ein hervorragendes Spiel von beiden Mannschaften. Die Dasinger haben mehr Akzente gesetzt.“

