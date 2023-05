Affing ist in der Bezirksliga Nord auf Abschiedstour

Der FCA empfängt am Mittwochabend Horgau. Selbst bei einem Sieg sind die Chancen auf den Klassenerhalt sehr gering. Ein Kellerduell steigt zwischen Inchenhofen und Echsheim.

Die Fußballer aus der Region befinden sich in der heißen Phase der Saison. Noch vier reguläre Spieltage stehen in den Bezirks- und Kreisligen an. Zuvor gibt es am Mittwochabend aber noch einen Nachholspieltag. Mit dabei sind auch fünf Mannschaften aus dem nördlichen Teil des Landkreises. Der FC Affing hat zwar noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt, dafür müsste das Team von Trainer Tobias Jorsch aber unbedingt gewinnen. Ein echtes Endspiel bestreiten Inchenhofen und Echsheim in der Kreisliga Ost, wobei es nur das erste Duell der beiden abstiegsgefährdeten Teams innerhalb weniger Tage ist. Zu einem weiteren Landkreisduell kommt es in Oberbernbach.

Bezirksliga Mit 19 Punkten liegt der FC Affing derzeit als Vorletzter der Bezirksliga Nord elf Punkte hinter dem Relegationsplatz. Den besetzt aktuell der SC Bubesheim, der aber auch noch ein Spiel in Rückstand ist. Die unglückliche 1:2-Niederlage zu Hause gegen den VfR Neuburg hat die Lage des FCA noch mal verschärft. Der Heimspielgegner (18.30 Uhr) aus Horgau hat 32 Punkte auf dem Konto, ist aber alles andere als in Form. Nach einer Serie von sechs Spielen ohne Sieg mit nur einem einzigen Punktgewinn kreist mittlerweile auch über der Mannschaft aus dem Landkreis Augsburg das Abstiegsgespenst. Die Horgauer haben große Personalsorgen und unterlagen am Sonntag zu Hause gegen den VfL Ecknach.

Oberbernbach empfängt Dasing

Kreisliga Zu einem echten Abstiegsendspiel kommt es am Mittwochabend in der Kreisliga Ost. Der Tabellenvorletzte TSV Inchenhofen empfängt Schlusslicht SV Echsheim . Beide Kontrahenten brauchen dringend Punkte, um zumindest noch die Relegation zu erreichen. Inchenhofens verletzter Spielertrainer Tobias Wieland weiß um die Bedeutung der Partie: „Natürlich müssen wir gewinnen. Es ist das zweite von drei Endspielen.“ Pikanterweise treffen die beiden Kontrahenten am Wochenende dann gleich wieder zum Rückspiel aufeinander. Wieland erwartet von seiner Mannschaft eine andere Einstellung als beim 1:1 gegen Langenmosen : „Das war nicht gut, wir waren in den Zweikämpfen nicht da. Das darf uns gegen Echsheim nicht passieren. Wir brauchen einmal eine konstante Leistung über 90 Minuten. Wir können uns keine zwei Gesichter mehr erlauben.“ Ausgerechnet in der entscheidenden Saisonphase fehlt Wieland aufgrund eines Risses im Mittelfuß seinem Team. Ob er nach den Duellen gegen Echsheim nochmals in dieser Saison auf den Platz zurückkehrt, ist offen. Inchenhofen liegt punktgleich mit Mühlried, hat aber den direkten Vergleich verloren. Mit einem Sieg gegen Echsheim würde Leahad sogar auf Rang 13 springen und dürfte sogar wieder vom direkten Klassenerhalt träumen. Für Echsheim ist es bei fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz fast schon die letzte Chance. Der Aufsteiger wartet allerdings seit sieben Spielen auf einen Sieg. Beide Teams standen sich in einem Punktspiel bislang noch nicht gegenüber. Lediglich drei Mal duellierten sie sich in Testspielen.

Zu einem zweiten Landkreisduell kommt es in Obernbernbach. Aufsteiger SCO empfängt den TSV Dasing. Beide Mannschaften sind im Mittelfeld der Tabelle verortet. Nach hinten anbrennen dürfte bei beiden nicht mehr viel. Der Sieger der Partie dürfte den Klassenerhalt aber endgültig sicher haben. Das Hinspiel entschieden die Autobahner mit 2:1 für sich. (sry-, AZ)