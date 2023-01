Fußball

12:00 Uhr

BC Aichach stellt Weichen: Kurzhals übernimmt im Sommer als Spielertrainer

Plus Der BC Aichach bekommt im Sommer einen neuen Trainer. Mit Markus Kurzhals kehrt ein ehemaliger Kicker zurück zum BCA. Ein weiterer Ex kommt.

Fußball-Kreisligist BC Aichach hat einen Spielertrainer für die nächste Saison verpflichtet. Markus Kurzhals übernimmt das Team, teilt der Verein mit. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Markus, der in der Saison 2011/2012 bereits bei uns in der Landesliga gespielt hat“, so Pressesprecher Klaus Ratzeck.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

