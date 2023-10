Fußball-Bezirksliga

Ecknach erwischt einen rabenschwarzen Nachmittag

Plus VfL verliert zuhause mit 0:4 gegen Neuburg. Zell unterliegt in Holzkirchen. Hollenbach holt zumindest Auswärtspunkt.

Die Fußballer des FC Stätzling haben in der Bezirksliga Nord mit einem Sieg über Gersthofen ihren zweiten Tabellenplatz gefestigt. Während Hollenbach immerhin einen Auswärtspunkt holte, gab es für Griesbeckerzell nichts zum Jubeln.

Ecknach – Neuburg 0:4

Mit einer indiskutablen Leistung hat der VfL gegen Neuburg mit 0:4 verloren. Das habe sich im Training, in der Kabine, beim Warmmachen und über das gesamte Spiel durchgezogen, so Spielertrainer Angelo Jakob: „Wir haben die Aufgabe heute nicht angenommen. Das war von der Nr. 1 bis 15 von uns ein unterirdischer Vortrag, so kannst du in der Bezirksliga nicht auftreten, gegen niemanden.“ Die indisponierten Ecknacher hatten in der ersten Halbzeit weder Zugriff aufs Spiel, noch eine nennenswerte Tormöglichkeit. Die Gäste aus Neuburg waren mindestens eine Klasse besser. In der zwanzigsten Minute gingen sie durch ein Eigentor nach einem Eckball in Führung. Neuburg führte dann einen Freistoß schnell aus und Mehl hatte keine Mühe den anschließenden Querpass in der Mitte über die Linie zu schieben (23.). Kurz vor der Pause dann schon die Entscheidung. Einen feinen Heber hinter die Kette veredelte Christl ohne Probleme zum 3:0 (42.). Nach dem Wechsel passierte nicht mehr viel. Neuburg verwaltete das Ergebnis und gab nur noch vereinzelt Schüsse, meist aus der Distanz, auf das VfL-Gehäuse ab. Und Ecknach hätte an diesem Sonntagnachmittag vermutlich noch Stunden spielen können, ohne ein Tor zu erzielen. So lief alles auf ein 0:3 hinaus, aber Neuburg hatte noch einen. Erneut nach einer Ecke kam wiederum Mehl – freistehend wie im Training – zum Kopfball und markierte den Endstand. (jng)

