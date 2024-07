Fußball-Bezirksliga

Haollenbach landet Überraschungscoup. Torjäger kehrt Högg kehrt zurück

Plus Der TSV Hollenbach vermeldet überraschend die Rückkehr von Patrick Högg. Was dahintersteckt und warum sich der Torjäger noch gedulden muss.

Fußball-Bezirksligist TSV Hollenbach vermeldet eine durchaus überraschende Personalie. Angreifer Patrick Högg kehrt nach zwei Jahren wieder ins Krebsbachtal zurück.

Der 23-Jährige durchlief alle Jugendmannschaften der Hollenbacher, ehe er 2019 in den Seniorenbereich wechselte. Acht Treffer gelangen Högg in seiner Premierensaison in der Bezirksliga. In seinem zweiten Jahr sollten es gleich deren 24 sein, womit er erheblichen Anteil an Hollenbachs Meisterschaft und Aufstieg in die Landesliga 2022 hatte. Danach verabschiedete er sich zum damaligen Regionalligisten TSV Rain, wo er in 31 Partien zum Einsatz kam, in denen er zwar vier Tore beisteuern, damit den Abstieg aber nicht verhindern konnte. Nach unruhigen Zeiten in Rain, schloss sich Högg im vergangenen Sommer dem FC Gundelfingen an. Beim Bayernligisten konnte er sich einen Stammplatz erarbeiten, fehlte aber im Saisonfinale aufgrund einer Sprunggelenksverletzung und musste am Ende auch mit den Donaustädtern den Abstieg hinnehmen.

