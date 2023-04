Transfer-Sensation: Daniel Framberger kehrt nach zum VfL Ecknach zurück

Der ehemalige Spielertrainer Daniel Framberger wird kommende Saison wieder das Trikot des VfL Ecknach tragen. Das steckt hinter dem Transferhammer.

Transferhammer in der Bezirksliga Nord: Daniel Framberger kehrt im Sommer an die Erlenstraße zum VfL Ecknach zurück. Das teilte der Verein aus dem Aichacher Stadtteil mit. Es ist ein ungewöhnlicher Wechsel, denn der 33-Jährige verließ die Ecknacher erst im Sommer und schloss sich dem Ligarivalen FC Affing an. Pikant: Framberger war bis kurz nach der Winterpause 2021 Spielertrainer beim VfL.

„Ich habe mit keinem anderen Verein gesprochen, weil mich nichts gereizt hat. Für mich war klar, dass wenn ich nochmals wechsle, eine Rückkehr nach Ecknach die einzig ernsthafte Option ist. Ich werde bald 33 und möchte zum Ende hin dort spielen, wo ich mich in meiner Laufbahn am wohlsten gefühlt habe“, begründet der Mittelfeldspieler seine Entscheidung. Ecknachs Sportchef Jochen Selig freut sich über die Verstärkung: „Wir haben uns ein paarmal auf einen Kaffee getroffen, und da habe ich gemerkt, dass vielleicht was geht. Dass der Wechsel und die Konstellation mit ihm als Ex-Spielertrainer ungewöhnlich ist, ist uns bewusst.

Am Ende waren sich alle einig, dass das kein Grund sein kann, eine solche Chance nicht zu nutzen.“ Auch die beiden jetzigen Spielertrainer und Nachfolger Frambergers freuen sich über den alten Bekannten ab Sommer: „Ich kenne ihn nur als Gegner auf dem Platz, er ist ein herausragender Kicker. Er wird uns ohne Frage weiterbringen“, so Angelo Jakob. Kollege Michael Eibel fügt hinzu: „Ich kenne ihn aus unserer gemeinsamen Zeit und war ein Befürworter dieser Idee. Seine Qualität ist herausragend und auch charakterlich war er immer einwandfrei. Dass er zurückkommt, spricht für ihn.“ Frambergers Wechsel ist unabhängig davon, in welcher Liga der VfL in der kommenden Saison spielt. (jng)