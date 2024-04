Fußball

06:52 Uhr

Derby der Harmlosen: Ecknach empfängt Hollenbach - Dasings letzte Chance

Plus Der VfL Ecknach trifft im Landkreisduell auf den TSV Hollenbach. Es gibt einige Gemeinsamkeiten. In der Kreisliga Ost könnten Vorentscheidungen fallen.

In der Bezirksliga Nord kommt es am Samstag zu einem Landkreisderby. Der VfL Ecknach empfängt den TSV Hollenbach. Beide Teams haben einiges gemeinsam. In der Kreisliga Ost könnte am Sonntag eine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft fallen. Der TSV Dasing ist zum Siegen verdammt.

Die vergangenen sieben Spieltage weisen Parallelen zwischen dem VfL Ecknach und dem TSV Hollenbach auf. Noch vor gut einem Monat wähnten sich beide Klubs nach zwei Siegen in Folge auf einem guten Weg, für beide ging es aber nicht so erfolgreich weiter. Sowohl für die Kicker von der Erlenstraße, als auch für die Krebsbachtaler gab es nur noch einen Sieg aus den folgenden fünf Partien. Bei der Ursachenforschung braucht man kein Fußball-Experte sein, um die Diagnose stellen zu können - Ladehemmung. Ecknach, vor Kurzem noch die drittbeste Offensive der Liga, erzielte in den fünf Spielen nur vier Tore, Hollenbach gar nur eines. VfL-Spielertrainer und Ex-Hollenbacher Angelo Jakob stellt fest, seine Mannen würden „vor dem Tor aktuell fast immer die falsche Entscheidung treffen“. Positiv sei aber, dass man sich überhaupt Chancen erarbeite. „Wir haben ja zuletzt nicht so schlecht gespielt, gegen Horgau und Günzburg hatten wir Torgelegenheiten für drei Spiele.“ Unter der Woche habe man versucht, an dem Problem zu arbeiten, „Torabschlüsse und Eins-gegen-Eins-Situationen“ seien der Schwerpunkt gewesen. Jakob ist sich sicher, „wenn wir vor der Kiste konzentriert sind, sehe ich gute Chancen, das Derby gewinnen zu können“. Von einer Blau-Weißen Favoritenrolle aufgrund der Tabellensituation möchte er aber nichts wissen. „Es ist Ecknach gegen Hollenbach, mehr gibt es dazu glaube ich nicht zu sagen. Das wird ein Duell auf Augenhöhe, da spielt die Tabelle keine große Rolle. Ich habe sechs Jahre in Hollenbach gespielt und weiß, welche Geschlossenheit die Mannschaft entwickeln kann. Sie werden um jeden Zentimeter kämpfen und zu keinem Zeitpunkt aufgeben. Wenn wir darauf nicht vorbereitet sind und nicht selbst alles reinwerfen, wird es sehr schwierig“, warnt Jakob, der auf den kompletten Kader zurückgreifen kann. (jng)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen