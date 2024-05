Fußball

Erstmals in Favoritenrolle: Zell greift nach dem Klassenerhalt

Plus Der SC Griesbeckerzell kann mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Hollenbach und Ecknach suchen ihre Torgefahr.

Endspurt in der Bezirksliga Nord: Die heimischen Teams kämpfen noch um wichtige Punkte und Plätze. Während der VfL Ecknach Platz vier anstrebt, können der SC Griesbeckerzell und der TSV Hollenbach den Klassenerhalt perfekt machen.

Beim SC Griesbeckerzell blickt man dem Saisonfinale optimistisch entgegen. Vizepräsident Spielbetrieb Benny Oswald zeigte sich beeindruckt von der Entwicklung, die die Mannschaft in den vergangenen Wochen hingelegt hat. Zwar habe der Spartenleiter des SCG zu jedem Zeitpunkt an die Fähigkeiten der Spieler und der Mannschaft geglaubt, gleichzeitig wisse jeder wie schwer es ist einen Negativtrend nicht nur zu stoppen, sondern auch direkt umzukehren. Nun steht das Heimspiel gegen den FC Holzkirchen an. Für die Gäste geht es dabei am Sonntag um die letzte Chance, doch noch die Relegation zu erreichen, ansonsten ist der Abstieg so gut wie besiegelt. Das Team von Philipp Buser und Robert Bosch musste in der Rückrunde den Anschluss zum rettenden Ufer abreißen lassen. Während man in der Hinrunde noch auf 13 Zähler kam, reichte es in der Rückrunde lediglich zu einem Unentschieden und einem Sieg in zwölf Spielen. In Griesbeckerzell hingegen beschäftigt man sich nur bedingt mit dem Gegner. Viel mehr konzentriert man sich auf die eigenen Stärken, die in den vergangenen Wochen für den Höhenflug gesorgt haben. Dass man Holzkirchen dennoch nicht unterschätzen darf, weiß man seit dem Hinspiel, als man nach 0:1-Führung mit 1:2 verlor. (dab)

