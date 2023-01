Fußball

vor 33 Min.

Ex-Pipinsrieder Hürzeler gibt Profi-Debüt: Höß und Co. erinnern sich

Der frühere Pipinsrieder Fabian Hürzeler steht am Sonntag erstmals als alleiniger Chefcoach des FC St. Pauli an der Seitenlinie.

Plus Beim FC Pipinsried begann die Trainerkarriere von Fabian Hürzeler. Nun feiert er sein Profi-Debüt. 2016 holte ihn Conny Höß gegen alle Widerstände zum Dorfklub.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Es ist nicht das erste Pflichtspiel für Fabian Hürzeler an der Seitenlinie des Zweitligisten FC St. Pauli, allerdings das erste, das er als Chefcoach leitet. Am Sonntag sind die abstiegsbedrohten Hamburger zu Gast beim 1. FC Nürnberg. Mit gerade einmal 29 Jahren ist Hürzeler der jüngste Profi-Trainer Deutschlands. Beim FC Pipinsried begann 2016 seine Karriere als Coach. Ein gewisser Konrad Höß lotste den damals 23-Jährigen ins Dachauer Hinterland. Alte Weggefährten erinnern sich an Fabian Hürzeler. Einer hat heute noch regelmäßigen Kontakt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen