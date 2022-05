Experten-Tipp: Gebenhofens Coach Aumiller prophezeit totrreiches Finale

Plus Gebenhofens CoachVincent Aumiller verrät, woher er Julian Nagelsmann kennt, warum er nach der Saison über den Lech wechselt und was er mit der DJK noch vor hat.

Vincent Aumiller ist seit 2018 Spielertrainer bei der DJK Gebenhofen-Anwalting. Am Saisonende wird der 36-Jährige den Kreisklassisten allerdings verlassen und sich dem SSV Margertshausen (Kreis Augsburg) anschließen. Der Augsburger drückt dem TSV 1860 München die Daumen. Deshalb ist er naturgemäß kein Freund des FC Bayern München. Er kennt allerdings FCB-Trainer Julian Nagelsmann, mit dem hat Aumiller in der Jugend des FC Augsburg zusammengespielt.