Jetzt erst recht: Zell will nach Brand des Sportheims zurück in Erfolgspur

Plus Der SC Griesbeckerzell muss nach einer schwierigen Trainingswoche auswärts ran. Aindling rätselt über den gegnerischen Coach. Ecknachs Eibel ist wieder topfit.

Nach den 2:1-Sieg in Erkheim trifft der TSv Aindling am Sonntag ab 17 Uhr auf den Mitaufsteiger SC Aufkirchen. Schon lange vor dieser Partie ist klar, dass "jetzt die Wochen kommen, in denen man Punkten sollte" sagt der Vorstand Spielbetrieb Josef Kigle. Personell schaut es bei den Aindlingern gut aus: Bis auf den gesundheitlich angeschlagenen Tobias Wiesmüller sind alle Mann an Bord. "Nach dem tollen Auswärtssieg möchten wir natürlich drei Punkte mitnehmen. Das wird zwar ein schwerer Weg, dennoch habe ich ein gutes Gefühl". Doch einen kleinen Haken gibt es für Kigle: "Noch immer wissen wir nicht, ob es stimmt, dass Aufkirchen den Trainer gewechselt hat. Genauso wenig wissen wir, ob er in der Aufkirchener Startelf ist. Dennoch wären drei Punkte gut, dann hätten wir insgesamt schon 23 davon auf dem Konto, eine akzeptable Summe". Vor rund einer Woche schmiss Trainer Maik Mokos hin in Aifkirchen. Die Aindlinger belegen mit 20 Punkten momentan Platz elf der Tabelle, Aufkirchen steht mit 16 Punkten auf Platz 15. (joj)

Fußball-Bezirksliga: Ecknach will Serie gegen Neuburg ausbauen

Der VfL Ecknach steht am Sonntag (Spielbeginn 15 Uhr) zuhause gegen den VfR Neuburg vor einer kniffligen Aufgabe. Knifflig deshalb, weil sich bei der Spielvorbereitung für VfL-Spielertrainer Angelo Jakob vom Gegner nicht so recht ein rundes Bild zeichnen lassen möchte. Der VfR bekam vor der Saison in großen Teilen einen neuen Anstrich verpasst. Neun Akteure haben den Club verlassen, darunter Coach Alexander Egen und sein spielender Co-Trainer Matthias Riedelsheimer. Dem gegenüber stehen sieben Neuzugänge und mit Marco Küntzel ein neuer Trainer, der für Borussia Mönchengladbach und Arminia Bielefeld sogar schon in der Bundesliga am Ball war. Auch in der Region ist der Ex-Profi durch seine Engagements als Spieler beim FC Augsburg (2. Bundesliga) und als Trainer in Pipinsried, Aichach, Affing und Schwaben Augsburg kein Unbekannter.

