Kein Durchmarsch in die Kreisliga: DJK Stotzard verpasst Weiterkommen knapp

Plus Die DJK Stotzard verliert im Entscheidungsspiel gegen Hammerschmiede mit 1:2. Warum Trainer Simon Knauer mit der Saison dennoch zufrieden ist.

Von Johann Eibl

Nun steht es fest: Die DJK Stotzard wird auch in der Saison 2023/24 der Kreisklasse Aichach angehören. Im Relegationsspiel auf der Anlage der DJK Gebenhofen-Anwalting unterlag der Vizemeister der Kreisklasse Aichach dem Zweiten der Kreisklasse Augsburg Mitte SV Hammerschmiede mit 1:2. Für die DJK ist damit die Runde zu Ende.

„Zu Beginn haben wir uns ein wenig schwer getan“, meinte Simon Knauer nach dieser knappen Niederlage. „Nach 20 Minuten hatten wir gute Gelegenheiten. Beide Mannschaften sind verdient Zweiter geworden“, so der Spielertrainer der DJK weiter. Nach dem 1:1 sei Stotzard dem 2:1 nahe gewesen. Dass es nicht so kam, sei „natürlich schade“. Bevor sich Knauer zu seinen Kickern begab, die ein letztes Mal ein Spielerkreis bildeten, blickte der ehemalige Bayernligakicker insgesamt zufrieden zurück auf die Spielzeit: „War trotzdem eine gute Saison.“ Schließlich hätte seine Truppe beinahe das Kunststück geschafft, binnen zwölf Monaten von der A-Klasse in die Kreisliga durchzumarschieren.

