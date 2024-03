Fußball-Kreisliga

Der BC Rinnenthal marschiert – der BC Aichach rutscht ab

Der Rinnenthaler Manuel Utz ist in dieser Szene von Spielern des SSV Alsmoos-Petersdorf umringt.

Plus Der BC Rinnenthal verteidigt die Tabellenspitze in der Fußball-Kreisliga-Ost. Der FC Affing siegt gegen den BC Adelzhausen und überholt den BC Aichach in der Tabelle.

Von Sebastian Richly

Im Kampf um den Aufstieg in der Fußball-Kreisliga Ost musste der BC Aichach am Wochenende weiter Federn lassen. Tabellenführer BC Rinnenthal ließ dagegen beim SSV Alsmoos-Petersdorf nichts anbrennen. Dasing sitzt weiter im Tabellenkeller fest.

SV Hammerschmiede – BC Aichach 4:1

