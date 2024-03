Fußball-Kreisliga

vor 17 Min.

Vorbereitungs-Check: Zwei heimische Teams kämpfen um Titel - zwei müssen zittern

Plus Die heimischen Kreisligisten haben in der Restsaison noch viel vor. So lief die Vorbereitung. Wir blicken auf die Situation und wagen eine Prognose.

Von Sebastian Richly

Die Winterpause endete am Wochenende für die ersten Kreisligisten. Der BC Aichach kam beim SSV Alsmoos-Petersdorf nicht über ein unentschieden hinaus, verteidigte aber die Tabellenführung. Auch dank dem TSV Pöttmes, der dem BC Rinnenthal einen Punkt abtrotzte. Am Sonntag steigen auch die weiteren heimischen Vereine in die Punktrunde ein. Wir blicken auf die Vorbereitung. So ist die Ausgangslage.

39 Bilder Heimische Fußballplätze: Eine KI kreiert verrückte Stadien in Aichach-Friedberg Foto: Bing Image Creator (Montag)

Kreisliga Ost: Aichach und Affing drängen nach oben

BC Aichach In der abgelaufenen Saison musste der BCA sogar um den Klassenerhalt zittern, in diesem Jahr greifen die Paarstädter die Bezirksliga an. Der Wintermeister liegt aktuell mit zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, hat allerdings bereits eine Partie mehr absolviert als Verfolger Rinnenthal. Zum Auftakt kam Aichach nicht über ein 1:1 in Petersdorf hinaus. Gerade zuhause ist der BCA eine Macht. In neun Spielen gab es sieben Siege und ein Remis. Nur ein Heimauftritt ging verloren. Auswärts dagegen ist noch Luft nach oben. In der Vorbereitung überzeugte der Spitzenreiter der Kreisliga Ost. So gab es gegen Landesligist TSV Jetztendorf ebenso ein Remis wie gegen den Bezirksliga-Tabellenführer TSV Wertingen. Hinzu kamen zwei Siege. Im Kader hat sich nichts getan.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen