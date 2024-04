Fußball

vor 2 Min.

Kuriose Statistik: Warum Ecknach gegen den Primus Favorit ist

Plus Gegen die Topteams sieht Ecknach meist gut aus. Nun geht es gegen den Spitzenreiter. Fallen bei Hollenbach wieder Tore? Aindling kann großen Schritt machen.

Der VfL Ecknach gehört zu den Wundertüten der Bezirksliga Nord. Die Statistiken in den vergangenen Jahren sind wahrlich kurios. Deshalb ist der VfL auch unfreiwillig favorisiert gegen den Spitzenreiter TSV Wertingen. Dagegen steht für den TSV Aindling ein Sechs-Punkte-Spiel an. Beim TSV Hollenbach will man endlich wieder Tore sehen.

Fußball-Vorschau: TSV Aindling will Revanche nehmen

Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt kann der TSV Aindling in der Landesliga Südwest machen. Der Aufsteiger empfängt am Sonntag ab 17 Uhr den VfL Kaufering. Mit einem Dreier könnten die Aindlinger den Vorsprung auf die Relegationsränge auf acht ausbauen und die magische 40-Punkte-Marke knacken. Zwar verlor der Aufsteiger das jüngste Landesligaspiel gegen Pfaffenhofen, holte sich dafür aber Selbstvertrauen im Pokal. An das Hinspiel werden sich Trainer Christian Adrianowytsch und Co. nicht gerne erinnern. Damals kassierte Aindling eine empfindliche 1:2-Niederlage. Doppelt bitter: Das Siegtor fiel in der 95. Minute per Foulelfmeter. Früher als erwartet gehörte Fatlum Talla am Ostermontag schon wieder zum Kader des TSV Aindling, ohne eingesetzt zu werden. Mit ihm ist daher am Sonntag gegen Kaufering zu rechnen. (AZ)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen