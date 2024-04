Fußball-Landesliga

Aindlinger Serie reißt: In Pfaffenhofen gibt es mal wieder Gegentore

Plus In Pfaffenhofen kassieren die Fußballer des TSV Aindling mit 0:3 eine ungewöhnlich hohe Niederlage. Damit reißt eine Serie. Dafür gibt es zwei Gründe.

Von Johann Eibl

Die Defensive des TSV Aindling präsentierte sich in dieser Landesliga-Saison oft genug schon als eine ausgesprochen stabile Bank, die so mancher Favorit nicht umzustoßen imstande war. Am Samstag aber fiel diese Bank gewissermaßen um, sodass beim FSV Pfaffenhofen nach 90 Minuten eine 0:3-Niederlage zu beklagen war. Dabei war die Abwehr durchaus gut bestückt. Höher hatte die Mannschaft in dieser Runde nur zweimal im vergangenen Jahr verloren, beim 1:5 in Ehekirchen und beim 0:4 zuhause gegen Schwabmünchen.

Fußballer des TSV Aindling geht die Puste aus

Für dieses deutliche Resultat gibt es im Wesentlichen zwei gravierende Gründe. Die drei Punktspiele am Sonntag, Mittwoch und am Samstag gehen unweigerlich an die Substanz. Trainer Christian Adrianowytsch meinte daher: "Vom Kopf und vom Körper her waren wir heute nicht auf der Höhe." Außerdem war der Kader der Gäste nicht gerade üppig bestückt. "Wir hatten nur 13 Feldspieler dabei, das ist natürlich nicht so gut", merkte zu diesem Thema der Coach an. Felix Danner fehlte als Urlauber, Moritz Wagner war einmal mehr als Jugendtrainer des FC Augsburg auf Achse. Dazu gesellte sich eine Reihe von Kandidaten wie Fatlum Talla, die verletzt nicht zur Verfügung standen.

