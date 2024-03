Fußball-Landesliga

10:20 Uhr

Nächste Nullnummer: TSV Aindling holt gegen Schlusslicht nur einen Punkt

Plus Die Fußballer des TSV Aindling bleiben beim 0:0 gegen den TSV Bobingen zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor. Bereits am Samstag steht die nächste Partie an.

Von Johann Eibl

Die Abwehr hat dem TSV Aindling schon so manchen Punkt gerettet in dieser Landesliga-Saison. So war es auch am Mittwoch zuhause gegen den TSV Bobingen, als die Partie torlos endete. Es war bereits die dritte Begegnung in Folge ohne Gegentreffer. Man darf davon ausgehen, dass die Defensive auch künftig zum Garanten für den Gewinn von Zählern werden wird, vielleicht schon am heutigen Samstag ab 14 Uhr beim FSV Pfaffenhofen. Da muss eine Sache besser werden.

Daher sollte das rettende Ufer in absehbarer Zeit zu erreichen sein. Dass daneben die Offensive so manchen Wunsch unerfüllt lässt, ist ebenso wenig ein Geheimnis. Das mag zu einem gewissen Teil an personellen Problemen liegen. Fatlum Talla wird nach der Muskelverletzung, die er sich am vergangenen Sonntag eingehandelt hat, frühestens am 7. April gegen Kaufering im Kader zurückerwartet. Bei Xaver Kroll wurde an einem Knochen ein Absplitterung festgestellt, er wird länger fehlen. Eine Reihe weiterer Kandidaten steht mit ähnlichen Sorgen ebenfalls vorerst nicht zur Debatte. Moritz Wagner kam am Mittwoch mal wieder mit Verspätung ins Stadion, weil er zuvor als Jugendtrainer des FC Augsburg im Einsatz war.

