Neuer Trainer, alte Leier: So lief es für Pipinsried in der Regionalliga

Plus Der FC Pipinsried präsentiert sich als Wundertüte. Wie der Sportliche Leiter Tarik Sarisakal die Herbstrunde bewertet und wie es beim Aufsteiger weitergeht.

Die Rückkehr des FC Pipinsried in die Regionalliga glich einer Achterbahnfahrt. Nach vier Spieltagen gehörte der Dorfklub mit zehn Punkten zu den Spitzenteams der Liga und viele rieben sich verwundert die Augen. Manch einer träumte sogar davon, bestes Amateurteam zu werden. Doch die Anfangseuphorie verflog schnell. Eine Niederlagenserie brachte den FCP zurück auf den Boden der Tatsachen. Eine Halbserie und einen Trainerwechsel später, steht der Klub im Mittelfeld der Tabelle. Der Sportliche Leiter Tarik Sarisakal zieht Bilanz. Außerdem verrät der 48-Jährige, ob sich personell im Winter etwas tut und wie es in Pipinsried nach der Pause weitergeht.