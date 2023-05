Fußball

20:30 Uhr

Obergriesbach scheitert trotz Aufholjagd in der Aufstiegsrelegation

Der SV Obergriesbach um Michael Huber (rechts) scheitert am TSV Dinkelscherben II. Foto: Sarina Schäffer

Plus Der SV Obergriesbach verliert gegen den TSV Dinkelscherben II mit 3:4. In Sachen Effizienz ist der Gegner überlegen. Die Enttäuschung ist groß.

Von Jonathan Lyne

Ein torreiches Relegationsspiel bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer in Bobingen zu sehen. Am Ende unterlag der SV Obergriesbach dem TSV Dinkelscherben II mit 3:4. Die Aufholjagd des SVO wurde nicht belohnt. Damit scheitert Obergriesbach das zweite Mal innerhalb von wenigen Jahren im Entscheidungsspiel.

Dabei erteilte die TSV-Reserve Obergriesbach in der ersten halben Stunde eine Lehrstunde in Effizienz. Erst schaltete der frühere Aindlinger Thomas Kubina im Strafraum am schnellsten und traf wuchtig zum 1:0 (9.). Eine Viertelstunde später veredelte Spielertrainer Michael Hafner einen Konter und schob aus kurzer Distanz zum 2:0 ein (24.). Dieser Spielstand war bitter für den SVO, denn die Mannschaft von Trainer Jürgen Zeche hatte den besseren Start erwischt und bereits gute Chancen gehabt. Raphael Weiß köpfte nach einer Ecke allerdings zu hoch (9.) und Daniel Schickinger setzte den Ball innerhalb von zwei Minuten zweimal aus aussichtsreicher Position über den Kasten (14., 16.). Stattdessen hatte Obergriesbach Glück, nach etwas mehr als einer halben Stunde nicht sogar ein drittes Tor kassiert zu haben. Ein Schuss von Kubina klatschte gegen den Innenpfosten (32.).

