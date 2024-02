Fußball-Pokal

06:01 Uhr

Aindling vor Pokalfight: Verhindert der Regen das dritte Duell mit Jetzendorf?

Der TSV Aindling (hier im Test gegen den FC Pipinsried) empfängt im Pokal am Sonntag den TSV Jetzendorf.

Plus Weiterem Regen könnte das Toto-Pokalspiel des TSV Aindling gegen den Ligakonkurrenten TSV Jetzendorf zum Opfer fallen. Der Trainer würde sehr gerne spielen.

Von Johann Eibl

Am 29. November endete für den TSV Aindling das Fußballjahr 2023, damals wurde das Heimspiel gegen den TSV Jetzendorf mit 1:2 verloren. Mit der gleichen Paarung sollte nun das Fußballjahr 2024 starten, diesmal geht es aber nicht um Punkte in der Landesliga, sondern um die Qualifikation im Toto-Pokal. Um 14.30 Uhr präsentieren sich die Oberbayern am Schüsselhauser Kreuz. Allerdings steht hinter der Austragung dieses Duells ein Fragezeichen.

"Der Platz ist nass. Wenn es noch mal neiregnet ...", mutmaßte Josef Kigle, der Aindlinger Vorstand Spielbetrieb, am Freitagmittag und musste den Satz gar nicht zu Ende führen. "Dabei wollte ich auf alle Fälle spielen", versicherte Trainer Christian Adrianowytsch am Donnerstag zu den aufkommenden Spekulationen über eine mögliche Absage. Schließlich will man die Vorbereitung nur zu gerne mit einem Härtetest abschließen, bei dem des durchaus um etwas geht. Jetzendorf wäre da geradezu ein idealer Gegner. Und außerdem ist kein Fußballer davon begeistert, wenn er im Frühjahr unter der Woche zusätzlich gefordert ist. Das gilt erst recht für die Jetzendorfer, die bei einer Absage unter der Woche eine Anreise von einer knappen Stunde zu bewältigen hätten.

