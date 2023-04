Fußball-Pokal

06:00 Uhr

Der TSV Aindling träumt von großen Gegnern im Pokal

Plus Mit einem Sieg in Dinkelscherben steht der TSV Aindling in der bayerischen Pokalrunde. Dort könnte er auf einen attraktiven Gegner aus der 3. Liga treffen.

Von Johann Eibl

Es ist schon eine geraume Zeit her, als der TSV Aindling mit seinen Fußballern im Pokal so richtig für positive Schlagzeilen sorgte. Nun bietet sich diese Gelegenheit wieder. Am Montag steht um 15 Uhr das Finale im Toto-Pokal auf Kreisebene an, dazu fährt der Spitzenreiter der Bezirksliga Nord zum TSV Dinkelscherben, einem Vertreter der Südgruppe.

Die Gastgeber ringen nach dem Aufstieg in die Bezirksliga im vergangenen Sommer um den Erhalt der Klasse. Vor dem Freitagsspiel gegen Bad Grönenbach nahmen sie Platz elf ein. Im Team von Dinkelscherben steht mit Thomas Kubina ein Fußballer, der 2017/18 im Trikot der Aindlinger stürmte und dabei 23 Punktspiele absolvierte. Der Sieger des Kreisfinales bleibt im Wettbewerb und darf darauf hoffen, dass er es in wenigen Wochen mit einem attraktiven Kontrahenten aus einer höheren Liga zu tun bekommt.

