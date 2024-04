Fußball-Pokal

vor 57 Min.

Rotation ist Trumpf: TSV Aindling siegt im Pokal

Plus Der TSV Aindling schlägt den Ligakonkurrenten TSV Jetzendorf in der zweiten Qualifikationsrunde zum Verbandspokal. Auch der Coach steht auf dem Platz.

Von Johann Eibl

Es war eine Pflichtaufgabe. Genauer gesagt: eine ausgesprochen lästige Pflichtaufgabe, die der TSV Aindling am Ostermontag mit einem 2:0-Heimsieg über den TSV Jetzendorf erfolgreich gestaltete. Damit ist das Wesentliche über dieses Pokalspiel bereits gesagt. Der Unterhaltungswert bewegte sich in einem engen Rahmen, was freilich nicht so sehr den beteiligten Fußballern zuzuschreiben war. Was dem Coach aber gefiel.

Für die Aindlinger war es das vierte Pflichtspiel binnen neun Kalendertagen. Ob dieses Programm einen Sinn ergibt aus sportlicher Sicht, diese Debatte kann man sich getrost ersparen. Solche Hetzjagden sind schlicht als Zumutung zu werten. Die Hausherren reagierten auf ihre Weise, in dem sie die Mannschaft enorm umbauten. Angesichts der vielen Aufgaben in einem zu kurzen Zeitrahmen nur verständlich. Torhüter Robert Scheurer ließ sich von Luca Berger und von Christoph Hartmann vertreten. Stammspieler wie Nico Gastl, Noah Menhart, Markus Lohner, Patrick Stoll, Antonio Mlakic und Fatlum Talla saßen auf der Bank, ein Teil von ihnen wurde eingewechselt. Somit beorderte Spielertrainer Christian Adrianowytsch sich selbst einmal mehr in die Innenverteidigung. In Jetzendorf urteilte man über diese Zusatzschicht ähnlich wie am Schüsselhauser Kreuz und baute die Elf ebenfalls gravierend um. Bei beiden Teams steht eben der Abstiegskampf im Vordergrund. Die vielen Veränderungen wirkten sich auf das Niveau der Partie verständlicherweise negativ aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen