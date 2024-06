Fußball-Relegation

vor 33 Min.

Aus in der Relegation: Echsheim-Reichersteins Kreisliga-Traum geplatzt

Der SV Echsheim-Reicherstein (rot-weiße Trikots) – im Bild mit der Nummer 14 Benjamin Mertl – musste sich in der Relegation zur Kreisliga der TG Viktoria Augsburg geschlagen geben.

Plus Nach der 0:3-Niederlage in Hohenried bleibt der SV in der Kreisklasse. Eine Verletzung des Augsburger Kapitäns hat lange Unterbrechung zur Folge.

Von Johann Eibl

Der SV Echsheim-Reicherstein wird auch in der Saison 2024/25 der Kreisklasse angehören. Das steht nach der 0:3-Niederlage im gestrigen Relegationsspiel in Hohenried fest. Ob die TG Viktoria Augsburg als Sieger weiter in der Kreisliga spielen darf, das ist dagegen noch nicht geklärt.

SV-Trainer Aleksandar Canovic wirkte schwer angeschlagen: "Ich bin fertig. Das war kein schöner Tag, das haben die Jungs nicht verdient. Ob ich so ein Jahr noch mal erlebe, das weiß ich nicht. War heute nicht unser Tag, die Saison war echt hart, zum Teil mussten wir mit zwölf, dreizehn Leute auskommen." Für ihn endete die Tätigkeit bei diesem Verein in der Marktgemeinde Pöttmes.

