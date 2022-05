Relegation: Schießt ein Pöttmeser Dynamo Dresden zum Klassenerhalt?

Christoph Daferner ist der große Hoffnungsträger in der Relegation zur 2. Bundesliga. Der Pöttmeser soll Dynamo Dresden vor dem Abstieg bewahren.

Die Fußballer von Dynamo Dresden belegten in der abgelaufenen Saison nur Platz 16 in der 2. Bundesliga. Schuld war eine katastrophale Rückrunde ohne Sieg. Deshalb muss der Traditionsverein nun in die Relegation. Großer Hoffnungsträger im Abstiegskampf bei den Sachsen ist der Immendorfer (Gemeinde Pöttmes) Christoph Daferner.

Der 24-Jährige ist mit seinen 13 Saisontoren absoluter Toptorjäger seines Teams in der aktuellen Spielzeit. Am Freitag steigt das erste Duell der Dresdner ab 20.30 Uhr beim 1. FC Kaiserslautern. Am Montag steht dann das Rückspiel in Sachsen an. Danach steht fest, welches Team in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga antreten darf. (AZ)