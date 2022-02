Trainerwechsel in Dasing: Jürgen Schmid hört im Sommer auf

Plus Seit mehr als 20 jahren ist Jürgen Schmid als Trainer beim TSV Dasing tätig. Warum für den 55-Jährigen bald Schluss ist und wer sein Nachfolger wird.

In der Fußballabteilung des TSV Dasing wurden in den vergangenen Tagen wichtige Gespräche geführt. Jürgen Schmid, der Trainer der Ersten Mannschaft, legt sein Amt beim Kreisligisten nach vielen Jahren nieder. Seine Nachfolge wird ein Mann antreten, der zwei Jahrzehnte jünger ist als der 57-jährige Dasinger.