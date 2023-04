Fußball

Wie gegen Aindling: So will Ecknach Angstgegner Meitingen schlagen

Plus Der VfL Ecknach empfängt seinen Angstgegner. Der TSV Aindling muss nach Stätzling. Der TSV Hollenbach plant die neue Saison. Affing hat Druck im Kellerduell.

Während der FC Affing vor dem Kellerduell immer auf den Klassenerhalt hofft, plant man in Hollenbach bereits für die Bezirksliga. Auf den TSV Aindling wartet ein echter Prüfstein auf dem Weg zum Titel. Für Ecknach geht es gegen den Angstgegner.

Landesliga In Sachen Klassenerhalt sieht es zwar für den TSV Hollenbach finster aus, dennoch will der Aufsteiger am Sonntag endlich mal wieder einen Dreier einfahren. Ab 15 Uhr ist der FC Kempten zu Gast, der ebenfalls zuletzt schwächelte. Hollenbachs Abteilungsleiter Bernhard Fischer , lobt die Charakterstärke seines Teams und des Trainerstabes trotz des trostlosen Saisonverlaufes und der jüngsten Pleitenserie: „Am Donnerstag waren 18 Spieler im Training, das spricht Bände.“ Der Abstieg sei jetzt nicht mehr zu verhindern, gibt sich Fischer keinen Illusionen hin. Bis auf die verletzten Alexander Kaltenstadler und David Bichlmeier können die Rot-Weißen in ihrem drittletzten Heimspiel auf den Kader der vergangenen Woche zurückgreifen. Mit der Verpflichtung von Philipp Baier , dessen Kommen Cousin Daniel Zweckbronner eingeleitet hat, sowie Torhüter Florian Hartmann (wir berichteten) haben die TSV-Verantwortlichen erste Weichen für die neue Saison gestellt. Verlassen hat den Verein Ricardo Anzano, Johannes Kichl wird zum Saisonende Abschied nehmen. „Es wird für uns nach dieser Saison sehr schwer werden, in der Bezirksliga gleich wieder Fuß zu fassen und den Hebel umzulegen, da gibt es einige Vereine als Beispiele, die nach einem Abstieg sofort wieder in Schwierigkeiten geraten sind“, warnt Fischer . (mika)

Fußball: TSV Aindling mit schwerem Brocken

Bezirksliga Ein echter Prüfstein wartet am Samstag auf den TSV Aindling , der zum Landkreisderby bereits am Samstag den FC Stätzling empfängt. Sportchef Josef Kigle sieht eine schwierige Aufgabe auf sein Team zukommen: „Ich schätze, dass das Spiel in Stätzling ganz schwer wird. Stätzling wird wieder alles auspacken, was Sie haben auch an Einsatz.“ Die Gastgeber lieferten sich in der Vergangenheit packende Duelle mit dem Landkreisrivalen. Personell sieht es beim TSV Aindling gut aus: „Wir werden komplett sein, es wir niemand fehlen bis auf die Dauerkranken.“ Das sind Patrick Stoll , Markus Gärtner und Florian Kronthaler , wobei der letztgenannte nun wieder in Training einsteigt. Die Aindlinger wollen gegen Stätzling in jedem Fall ihren Vorsprung auf den FC Günzburg halten, wenn nicht sogar ausbauen. Aktuell sind es sechs Punkte. „Wenn wir am Sonntag gewinnen, ist das ein ganz großer Schritt nach vorne, wir fahren sehr positiv gestimmt nach Stätzling “, so Kigle . Das Hinspiel endete 0:0. Ein besonderes Spiel wird es für Stätzlings Nico Gastl , der im Sommer nach Aindling wechseln wird. (joj)

Trotz der schwierigen Situation ist Affings Spielertrainer Tobias Jorsch vor dem Kellerduell am Sonntag gegen den FC Maihingen positiv gestimmt. „Das Spiel gegen Maihingen ist so ein Spiel, das natürlich keiner verlieren möchte“. Nur die personelle Situation beim FCA ist momentan alles andere als rosig. Neben den Langzeitverletzten hat sich nun auch noch Kapitän Daniel Framberger krank gemeldet. Doch es gibt auch positive Meldungen. Basti Ströhl ist aus dem Urlaub zurück. Jorsch: „Trotz aller Weh-Wehchen bekommen wir eine ganz muntere Truppe zusammen.“ In den vergangenen Spielen ließen die Affinger teils trotz guter Leistungen Punkte liegen. „Wenn ich mir die ganzen Punkte zusammenzähle, die wir hätten haben können, wären wir ganz woanders“, stellt Jorsch fest und ergänzt: „Wir geben nochmals richtig Gas. Unser Anspruch sollte sein, die kommenden Spiele zu gewinnen, es kann auch mal ganz schnell gehen.“ Der FC Affing steht mit aktuell 16 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. „Wir stecken auf keinen Fall den Kopf in den Sand“, ergänzt Jorsch. Das Hinspiel endete 3:3. Der FCA holte einen 0:3-Rückstand innerhalb von acht Minuten kurz vor dem Ende noch auf. (joj)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

