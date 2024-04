Fußball

vor 4 Min.

Zell will Team der Stunde bleiben - Aindling hat keine Lust auf Meisterparty

Plus Griesbeckerzell will den nächsten Sieg. Der TSV Aindling empfängt Spitzenreiter Unterhaching. Hollenbach freut sich auf ein Derby und Ecknach spielt befreit.

Endspurt heißt es in den oberen Ligen. Das gilt besonders für den SC Griesbeckerzell, der die Mannschaft der Stunde ist und einen direkten Konkurrenten empfängt. Der TSV Hollenbach trifft im Derby auf den FC Stätzling. Der VfL Ecknach kann befreit aufspielen. Der TSV Aindling möchte eine Meisterfeier verhindern.

Spätestens seit dem vergangenen Wochenende ist eigentlich klar, dass der TSV Aindling auch in der kommenden Saison in der Landesliga Südwest antreten wird. Mit 4:2 setzte sich der Aufsteiger in Schwabmünchen durch und hat nun acht Punkte Vorsprung auf die Relegationsplätze. Für den kommenden Gegner gilt das nicht, denn die SpVgg Unterhaching II ist auf dem Weg Richtung Bayernliga. Die Drittliga-Reserve thront mit zwölf Punkten Vorsprung an der Spitze. Die Aindlinger können des halb ohne Druck in die Partie gehen, die Oberbayern haben in diesem Jahr noch kein Ligaspiel verloren und sind seit zehn Partie in der Landesliga ungeschlagen. Dennoch möchte der TSV die mögliche Meisterparty verhindern: "Wir wollen auf keinen Fall, dass die in unserem Stadion die Meisterschaft feiern, das sollen die woanders machen", so Aindlings Sportchef Josef Kigle, der aber weiß: "Die junge Truppe müssen wir erst einmal in den Griff bekommen. Das sind alles sehr gut ausgebildete Talente, da müssen wir vorsichtig spielen und unsere Chancen nutzen." Der Kader sollte der gleiche sein wie in Schwabmünchen. Florian Hanreich könnte auf die Bank zurückkehren, doch das steht noch nicht fest. Mit einem Sieg würde Aindling wohl auch die letzten Zweifel am Klassenerhalt vertreiben und wäre dann wohl im Aufstiegsrennen angelangt. Der Tabellenfünfte hat aktuell nur vier Punkte Rückstand auf Platz zwei. Das Hinspiel gewann Unterhaching knapp mit 2:1. (sry-)

