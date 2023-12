Hallenfußball

vor 46 Min.

Packende Duelle: Favorit Landsberg gewinnt Aichacher Weihnachtscup

Plus Vor rund 400 Zuschauenden holt sich der TSV Landsberg den Sieg beim Weihnachtscup des BC Aichach. Die Gastgeber bieten Paroli, der FC Stätzling wird Zweiter.

Unnachahmlich zieht Amar Cekic von rechts nach links, legt sich den Ball auf den starken linken Fuß und knallt ihn dann ins lange Eck. Mehrfach war der Spieler des TSV Landsberg so beim Weihnachtscup des BC Aichach erfolgreich. Nach vielen packenden Partien setzte sich am Ende die überragende Mannschaft des Turniers vor rund 400 Zuschauerinnen und Zuschauern durch. Sascha Mölders glänzte in einer Doppelrolle. Eine Mannschaft enttäuschte schon vor Beginn des Turniers.

73 Bilder Tore und Traumkombinationen: So schön war der Aichacher Weihnachtscup Foto: Sebastian Richly

Bevor es los ging in der Aichacher Vierfachturnhalle gab es schon eine schlechte Nachricht. Denn der FC Pipinsried sagte wie befürchtet ab. Nach etlichen Absagen aus dem Bayernligakader wollte Trainer Martin Weng mit einer gemischten Mannschaft aus U19 und Ersten antreten. Das klappte nun aber doch nicht. „Das ärgert uns richtig. Zum zweiten Mal haben sie uns jetzt abgesagt. Es wäre schön für das Turnier gewesen, aber so planen wir umsonst“, so Klaus Ratzeck, der am Freitagabend vom FCP informiert wurde. „Stand jetzt werden wir Pipinsried nächstes Jahr nicht mehr einladen.“ Den verbliebenen neun Mannschaften war der Spaß dagegen anzumerken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

