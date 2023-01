Handball

vor 33 Min.

Auch ohne Erfolgscoach: Aichacherinnen siegen weiter

Plus Der Trainerwechsel bei den Handballerinnen des TSV Aichach tut der Leistung keinen Abbruch. Die Männer verlieren, aber es gibt eine gute Nachricht.

Von Johann Eibl

Zum ersten Mal seit dem 27. November mussten sich die Handballer des TSV Aichach in der Bezirksoberliga geschlagen geben. In Bobingen verloren sie am Samstag mit 25:32 Toren. Die Frauen behaupteten sich bei der TSG Augsburg mit 28:20 Toren. Das neue Trainerduo feierte einen erfolgreichen Einstand. Neuigkeiten gibt es in Sachen Coach auch bei den Männern.

