Auf der Zielgeraden läuft’s für Aichacher Handballteams famos

Plus Jeweils nach dem Wechsel der Seiten spielen die Handballteams des TSV Aichach groß auf. Die Frauen gewinnen souverän, Männer schaffen noch ein Remis.

Der Auftakt ins Jahr 2023 gestaltete sich zunächst holprig, diese Aussage gilt für die Handballer des TSV Aichach ebenso wie für die Frauen dieses Vereins. Doch nach dem Wechsel der Seiten lief es auf den Zielgeraden für beide Mannschaften in der Bezirksoberliga geradezu famos. Die Frauen gewannen souverän in Göggingen mit 32:22 und die Männer erreichten bei der HSG Lauingen-Wittislingen ein Remis (28:28).