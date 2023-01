Handball

06:00 Uhr

Bloß nicht abheben: Aichacher Handballteams in Favoritenrollen

Plus Sowohl die Handballmänner als auch die Handballfrauen gehen als klare Favoriten in ihre Heimspiele am Samstag. Aber dennoch Vorsicht gilt.

Von Johann Eibl

Zwei Siege – so lautet das erklärte Ziel für die Handballerinnen und Handballer des TSV Aichach, die am Samstag Heimspiele zu bestreiten haben. In beiden Fällen erscheint die Aufgabenstellung lösbar, denn die Gegner kommen jeweils aus dem Keller der Tabelle in den Bezirksoberligen. Die Frauen treffen ab 17.15 Uhr auf die Zweite des VfL Günzburg, zwei Stunden später begrüßen die Männer die Vertretung des TSV Göggingen.

