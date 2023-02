Handball

vor 47 Min.

Der Tabellenführer kommt: Aichacher Männer vor Herkuslesaufgabe

Konstantin Schön und die Aichacher Handballer bekommen es am Samstag mit dem Tabellenführer TSV Schwabmünchen zu tun.

Plus Die Handballer des TSV Aichach möchten gegen Schwabmünchen an die Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen. Der neue Frauen-Trainer greift zu besonderen Mitteln.

Von Johann Eibl

Auf Herz und Nieren werden am Samstag die Handballer des TSV Aichach geprüft. Um 19.15 Uhr beginnt ihr Heimspiel gegen den Tabellenführer TSV Schwabmünchen. An der Spitze stehen auch die Aichacher Handballerinnen, sie peilen zwei Stunden zuvor ebenfalls den nächsten Sieg gegen den TSV Wertingen an.

