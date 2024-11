Derby auf Augenhöhe: Aichacherinnen zu Gast in Kissing

An diesem Wochenende gilt für die beiden ersten Handballteams des TSV Aichach im Bereich der Erwachsenen die Devise: ab in den Süden! Die Frauen haben sich vorgenommen, erstmals in einer fremden Halle zu punkten; sie treten am Samstag um 18.30 Uhr in Kissing an. Ebenfalls ein Landkreis-Derby steht den Männern bevor, die am Samstag um 20 Uhr in Friedberg zu Gast sein, dort treffen sie auf das Team zwei des TSV.

