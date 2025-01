Jahres-Start dahoam: Aichacher Handballteams mit Pflichtaufgaben

Man könnte von einem verspäteten Weihnachtsgeschenk sprechen, von einem Geschenk an die Handballfreunde in Aichach und Umgebung. Denn nicht weniger als dreimal in Folge bieten die Frauen und Männer des TSV im Januar Doppelspieltage zuhause an. Die erste Dublette steht an diesem Samstag im Terminkalender. Um 17.15 Uhr erwarten die Frauen in der Oberliga Süd den TSV Schleißheim und um 19.30 Uhr sind die Männer in der Bezirksoberliga an der Reihe. Sie begrüßen die Mannschaft des BHC Königsbrunn 09. In beiden Fällen geht damit die Vorrunde zu Ende.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Handballteam Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis