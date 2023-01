Handball

18:15 Uhr

Konstantin Schön führt Aichacher Handballer zum Heimsieg

Plus Rückraumspieler Konstantin Schön überragt beim Sieg der Aichacher Handballer gegen Göggingen. Die Paarstädterinnen nehmen Kurs auf die Landesliga.

Von Johann Eibl

Die Zuschauerkulisse war beachtlich; diese Aussage trifft auch auf die Leistungen der beiden Handballteams des TSV Aichach in den Heimspielen zu. Die Männer setzten sich mit 35:27 gegen den TSV Göggingen durch und die Frauen mit 36:20 gegen den VfL Günzburg II. Ganz so einfach war es am Ende aber nicht. Bei den Männern tut sich ein Spieler hervor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

