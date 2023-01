Handball

06:00 Uhr

Nach Trainerbeben: Ein Ehepaar trainiert die Aichacher Handballerinnen

Plus Nachdem Lutz Augner überraschend als Trainer der Handballerinnen des TSV Aichach aufgehört hat, coachen nun zwei Urgesteine bis Saisonende.

Von Johann Eibl

Die Handball-Abteilung des TSV Aichach bot in dieser Woche nicht so sehr in rein sportlicher Sicht Stoff für Debatten. Vielmehr wurde über die Frage gesprochen, wie es bei den Frauen weitergeht, nachdem am Dienstag wie berichtet Lutz Augner seine Tätigkeit als Trainer vorzeitig beendet hat. Am Freitagfrüh kam die Antwort: Das Ehepaar Stephi und Manfred Szierbeck wird bis zum Saisonende einspringen. Die Regelung gilt bereits für die Partie in der Bezirksoberliga am Sonntag bei der TSG Augsburg. Am heutigen Samstag treten die Männer des TSV in Bobingen an.

