Nächstes Topspiel: Aichach trifft auf Verfolger Göggingen

Der erste Samstag im zweiten Monat des Jahres beschert den Handballerinnen und Handballern des TSV Aichach die ersten Auswärtsauftritte in diesem Jahr. An den drei vergangenen Samstagen durften sie jeweils zuhause um Punkte kämpfen. Die Frauen sind um 18 Uhr beim TSV Brannenburg zu Gast. 90 Minuten später, wenn bei ihnen in etwa die Schlusssirene zu hören ist, legen die Männer in Göggingen los. Es ist das nächste Spitzenspiel für den Tabellenführer der Bezirksoberliga.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis