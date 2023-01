Paukenschlag beim TSV Aichach: Erfolgscoach Augner schmeißt hin

Plus Völlig überraschend legt Trainer Lutz Augner bei den Handballerinnen des TSV Aichach sein Amt nieder. Was dahintersteckt und wie es jetzt weitergeht.

Es war das übliche Ritual vor Beginn der Saison. Die Handballerinnen des TSV Aichach stellten sich auf für ein aktuelles Gruppenfoto. Mit dabei – natürlich – Lutz Augner, der neue Trainer für das Team, das in die Bezirksoberliga abgestiegen war. Allesamt strahlten sie wie um die Wette. Es sah ganz danach aus, als würde diese Zusammenarbeit auf Dauer von Harmonie geprägt sein und länger als nur eine Spielzeit anhalten. Doch der Eindruck vom Sommer 2022 war trügerisch, denn in dieser Woche hat Augner seine Tätigkeit vorzeitig beendet. Über die genauen Hintergründe darf weitgehend gerätselt werden. Das sagen der Coach und die Verantwortlichen beim TSV Aichach.