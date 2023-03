Thomas Bauer: 13 Treffer zum Abschied aus der ersten Mannschaft

Plus Beim 35:25-Heimsieg über Friedberg II unterstreicht Thomas Bauer noch mal seinen Stellenwert für die Aichacher Handballer.

Wenn’s am schönsten ist, soll man aufhören. Im letzten Heimspiel der Bezirksoberligasaison konnte man durchaus den Eindruck gewinnen, als wollten sich die Handballer der TSV Aichach an diesem Sprichwort orientieren. Die Kulisse mit 300 Besuchern im Derby gegen das Team II des TSV Friedberg übertraf alle Erwartungen, das klare Ergebnis mit 35:25 Toren gefiel den Aichacher Anhängern ebenso wie die Spielweise über weite Strecken. Und dass nach dem Schlusspfiff mit Freibier gefeiert werden konnte, rundete den Abend ab.