Zwei Titel im heimischen Ring: Aichach überrascht bei schwäbischer Meisterschaft

Bei den schwäbischen Meisterschaften in Aichach gab es an zwei tagen Boxsport zu sehen. mehr als 300 Zuschauende verfolgten die Kämpfe

Plus Bei den schwäbischen Box-Meisterschaften in Aichach gibt es 24 Kämpfe zu bestaunen. Der Zuspruch ist groß, zwei Lokalmatadore holen sich den Titel.

Von Sebastian Richly

Etwas gedulden mussten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer beim TSV Aichach. Die Box-Glocke läutete in der Paarstadt am Samstag bei den schwäbischen Meisterschaften rund zwei Stunden später als geplant. Doch das tat der Veranstaltung, die bereits mehrmals in Aichach stattgefunden hat, keinen Abbruch. Insgesamt 350 Box-Fans sahen die 24 Kämpfen in den verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen. Mit dabei waren auch drei Schützlinge des gastgebenden TSV - einer kommt mit einem blauen Auge davon.

Kampfsport: So schlagen sich die Kämpfer des TSV Aichach

Grund für die Verspätung war, dass zunächst alle Kämpfer und Kämpferinnen vom Ringarzt untersucht werden mussten, zudem stand eine kurzfristige Änderung des Kampfplanes an, weil sich zehn Nachwuchsboxer kein Startrecht erhielten. Da konnten aber die Fäuste fliegen. Den Anfang aus Aichacher Sicht machte Markus Titz im Halbfinale bei den Männern im Mittelgewicht (bis 75 Kilo). Der Lokalmatador verlor nach Punkten Kenan Koc (BC Neu-Ulm). Der 20-Jährige hatte nach dem Kampf ein Veilchen unter dem rechten Auge. Der Aichacher kam mit einem blauen Auge davon, anders als Koc´ Finalgegner Kamran Safi (Mekong Neu-Ulm), für den der Kampf nach einem Nasenbeinbruch in der ersten Runde beendet war.

